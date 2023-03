Nobile di Montepulciano e Vino Orcia Aziende protagoniste al ’Vinitaly’

Non mancherà la provincia di Siena, con i suoi grandi vini, a Vinitaly numero 55. Il grande appuntamento di Verona (2-5 aprile), che vedrà la presenza di numerose realtà del nostro territorio, Valdichiana e Valdorcia comprese. Tra i protagonisti, il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con il proprio stand che ospiterà la quasi totalità delle etichette. La novità? Uno spazio degustazioni condotte da giornalisti ed esperti del settore, per raccontare le sfaccettature del vino simbolo del territorio poliziano. Ci sarà anche un progetto che va "Alle radici del Vino Nobile", uno studio dell’Università di Bologna sui ’microbiomi’ delle 12 Pievi che andranno a rappresentare il nuovo disciplinare del Vino Nobile di Montepulciano. Lo studio, sarà protagonista il 3 aprile (ore 11). Come ha spiegato il presidente del Consorzio del vino Nobile, Andrea Rossi, "torniamo a presentare il progetto Pieve e quest’anno lo faremo partendo dai suoli, dalla nostra terra insomma". A Vinitaly sarà presente anche il Consorzio del Vino Orcia con uno stand collettivo: cinque le aziende in forma diretta e una decina in degustazione al banco d’assaggio.

"Un risultato importante che abbiamo raggiunto non senza fatica facendo squadra – commenta la presidente del Consorzio, Giulitta Zamperini – siamo orgogliosi di poter tornare in uno degli appuntamenti del vino più importanti al mondo per comunicare insieme le novità della denominazione a partire dall’Orcia Wine Festival". Un evento di grande importanza, Vinitaly, con il mondo enoico pronto adincontrarsi e a raccontarsi a Verona. Il vino è ovviamente uno dei simboli del made in Italy ed è un motore economico fondamentale per molti territori, compreso quello di Montepulciano. Il Consorzio del Vino Nobile recentemente ha comunicato che il 70% dell’economia locale è indotto diretto del vino. Una cifra significativa in un territorio dove su 16.500 ettari di superficie comunale circa 2.000 ettari sono vitati.

Luca Stefanucci