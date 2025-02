"No alle strumentalizzazioni su Colleverde"

"Evitiamo strumentalizzazioni sulla scuola di Colleverde per meri interessi politici". Così il consigliere comunale Michele Cortonesi (foto), dopo le recenti dichiarazioni della consigliera Pd Anna Ferretti. Cortonesi sottolinea che le informazioni fornite non corrispondono completamente a quelle in suo possesso, poiché sta seguendo da tempo le problematiche della scuola, ormai diventate una questione storica. "La soluzione temporanea del trasferimento degli studenti nell’Emiciclo di San Miniato, che deve essere considerata come tale – precisa il consigliere civico – è stata generalmente ben accolta dalle famiglie, soprattutto per garantire la sicurezza dei ragazzi, ormai non più assicurata nei locali attuali".

E ancora: "Nel tempo, il problema della scuola di Colleverde ha visto numerose iniziative delle Giunte comunali che si sono succedute alla guida della città, ma nessuna ha portato a una conclusione – continua Cortonesi –. È sufficiente ricordare che nei cassetti del Comune giace un progetto per una nuova scuola a San Miniato, che doveva sorgere vicino all’Emiciclo. Evitiamo quindi di sfruttare qualche difficoltà per trarne vantaggi politici, soprattutto in un periodo già difficile per le famiglie coinvolte – aggiunge il consigliere di maggioranza –. E’ importante stabilire certezze per l’attuale anno scolastico e per il futuro, invitando tutte le forze politiche sia di maggioranza che di minoranza, a collaborare costruttivamente per risolvere questa criticità storica".