"No alla centrale in Val di Paglia"

"Produzione di energia rinnovabile senza rovinare l’ambiente". La sezione di ’Italia Nostra’ torna a ribadire la contrarietà alla realizzazione della centrale geotermica che la società Sorgenia intende realizzare (ormai le procedure per ottenere i permessi di legge sono in via di ultimazione) in Val di Paglia, nel comune di Abbadia San Salvatore.

Un progetto osteggiato dagli ambientalisti che propongono, come alternativa, l’installazione, nei tetti oggi coperti da amianti, dei panelli solari. La presidente della sezione senese di Italia Nostra, Laura Comi, ricorda che la richiesta di revoca dei provvedimenti è stata avanzata al presidente del Consiglio dei Ministri.

Il tutto mentre in un’altra area di particolare interesse paesaggistico (’Pigelletto’, comune di Piancastagnaio) sta per essere aperto il cantiere per la realizzazione di una centrale geotermica di minore potenza di quella progettata in Val di Paglia.