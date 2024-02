’No al polo logistico’, 1500 firme: "Vogliamo risposte ai nostri dubbi"

Negli ultimi giorni anche Bettolle è stata animata dalle proteste degli agricoltori che hanno fatto sentire la loro voce, ma anche il suono dei trattori, per ottenere un futuro migliore. Alla rotatoria che porta all’ingresso nel casello autostradale, ad un certo punto, è apparso anche uno striscione che riguarda un altro tema molto sentito nel paese, ovvero quello dell’ipotesi della costruzione di un polo logistico lì vicino. Lo striscione è stato proposto dai cittadini del "no" al polo logistico (che hanno manifestato anche vicinanza agli agricoltori), contrari all’idea, come hanno sottolineato più volte, all’eventuale progetto. Qualche giorno fa, in un post apparso sulla pagina Facebook del "Comitato No Polo Logistico Bettolle", è arrivato, intanto, un aggiornamento: "E’ terminata - si legge - la fase delle osservazioni al Piano Strutturale e siamo in attesa dei riscontri alle nostre richieste di eliminazione dell’area suddetta. Abbiamo inoltrato link della petizione ai sindaci dell’ Unione dei Comuni della Valdichiana Senese (che ha superato, online, le 1.100 firme, ndr), ritenuti come primi Decisori di questa iniziativa". Un malumore che va avanti da tempo e che ha portato ad una partecipazione attiva a varie iniziative, con la presenza anche dei giovani bettollini. Il futuro, per loro, dovrebbe guardare ad altro. "Particolare contraddizione della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2026 rispetto alla realizzazione del polo logistico - si legge nella petizione -, appare quella in cui si dichiara la Valdichiana Senese "Seme d’Italia" che richiama la tradizione agricola nella sua attenzione al valore della biodiversità e preservazione dell’originarietà territoriale". Anche la bella notizia del riconoscimento della "Bandiera Arancione", ottenuto dal Comune di Sinalunga, c’è chi dice che dovrebbe portare ad una riflessione sulle scelte prossime da fare, in un paese, Bettolle, patria della Chianina, che è orgoglioso della sua storia. Nella petizione che hanno lanciato, il Comitato ha ricordato che "nel Piano Strutturale Intercomunale della Unione dei Comuni della Valdichiana senese", si legge, "è stata inserita un’area enorme ubicata nel Comune di Sinalunga, segnatamente in prossimità del Casello autostradale Valdichiana-Bettolle destinata alla realizzazione di un nuovo Polo Logistico. L’area è di 47 ettari, di cui 13 ettari edificabili con possibilità di un ulteriore 20%. Si tratterebbe del polo logistico su gomma più grande del centro Italia". Ancora, comunque, nessuna decisione è stata presa. Vedremo i prossimi sviluppi della vicenda.

Luca Stefanucci