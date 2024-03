Nino Migliori, seminario al Santa Maria

Nino Migliori è uno dei grandi fotografi italiani che ha festeggiato 75 anni di attività. Un punto di riferimento, un’icona di assoluto valore. E per la prima volta sarà a Siena domani. Alle 17 sarà alla Sala Sant’Ansano del Santa Maria della Scala. Presentato da Denis Curti, direttore di ’Le stanze della Fotografia di Venezia’ per il seminario ’Nino Migliori: una ricerca senza fine’. Il seminario dedicato a Migliori, organizzato dalla Biblioteca e Fototeca Giuliano Briganti, anticipa i progetti della Fondazione Santa Maria della Scala per il 2024, anno in cui è in programma la mostra ’Nino Migliori. Lumen Fonte Gaia’ a cura di Lucia Simona Pacchierotti in collaborazione con la Fondazione Nino Migliori.

Si tratta del nuovo lavoro del maestro della serie ‘Lumen’, nel quale l’artista ha affrontato, e indagato con la macchina fotografica, a ’lume di candela’ i grandi monumenti italiani. Il seminario, a ingresso libero, s’inserisce all’interno del programma della terza edizione di ‘Letture di fotografia’, manifestazione ideata dal Siena Foto Club, in programma domani e sabato al Santa Maria della Scala.

Ma.Bi.