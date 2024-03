Nino Migliori al Santa Maria della Scala. Un seminario anticipa la mostra Lumen

Per la prima volta Nino Migliori, fotografo bolognese, sarà a Siena. Il 16 marzo alle 17 in sala Sant’Ansano al Santa Maria della Scala, Denis Curti, direttore di ‘Le Stanze della Fotografia di Venezia’, terrà un seminario dal titolo ‘Nino Migliori: una ricerca senza fine’, alla presenza dell’artista. Il lavoro di Migliori è parte fondamentale della storia della fotografia italiana, nel 2023 ha festeggiato i 75 anni di carriera. Il seminario anticipa i progetti della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala per il 2024, anno in cui è in programma la mostra ‘Nino Migliori. Lumen Fonte Gaia’, a cura di Lucia Simona Pacchierotti con la Fondazione Nino Migliori. Si tratta del nuovo lavoro del Maestro della serie ‘Lumen’, nel quale l’artista ha affrontato, e indagato con la macchina fotografica, a ’lume di candela’ i grandi monumenti italiani. Un percorso iniziato nel 2006, quando Migliori ha potuto fotografare lo Zooforo di Antelami nel Battistero di Parma. I monumenti indagati all’interno del progetto ‘Lumen’ sono molti, spiccano il Compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca, Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia, il Cristo Velato di Giuseppe Sanmartino e ora la Fonte Gaia.