Niente sentenza. Prima il racconto dei due imputati

Un colpo di scena dietro l’altro nelle vicende giudiziarie legate al delitto di Largo Sassetta e dunque alla morte di Anna Maria Burrini, 81 anni, che fu strangolata nel settembre 2022. Ieri mattina era attesa la sentenza del gup Sonia Caravelli sull’inchiesta bis, quella relativa ai reati satelliti che spaziano dal furto di soldi e oro fino alla ricettazione. C’è chi ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato e chi di patteggiare, vedi l’operaio che non trovando Anna Maria Burrini dette l’allarme il 26 settembre 2022. All’epoca viveva nell’appartamento della pensionata ed è accusato di averle rubato 24 mila euro in contanti nascosti sotto un mobile all’ingresso della camera da letto della donna più ori che l’anziana aveva messo dentro una federa. Imputati a vario titolo anche la giovane ucraina e lo zio, che sono peraltro già davanti alla corte di assise per l’omicidio. E la madre dell’uomo invece per ricettazione. Niente sentenza perché è stato chiesto di acquisire la deposizione di zio e nipote fatta appunto in Assise. Quella della donna era pronta, l’altra ancora no per cui tutto è slittato, nonostante l’opposizione dei difensori Ravenni, Buonasera e Carloni, al 13 giugno. Dunque arriverà prima la sentenza per l’omicidio prevista il 13 maggio.