Niente Palazzo Vecchio "Non mi candiderò"

Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri, a Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez e Mr. Marra, ha smentito nuovamente le notizie circa la sua candidatura a sindaco di Firenze. Insieme a lui, con idee del tutto opposte, Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, imprenditore e fondatore dell’Università privata telematica Niccolò Cusano. "Fare politica è anche prendere la parola nel discorso pubblico – ha detto Montanari prima di precisare che - comunque io non penso che mi candiderò mai a nulla". "Non dirlo mai" è stato il monito immediato di Fedez.

"Me l’hanno offerto tante volte – ha risposto il rettore -, ma penso che la libertà sia importante, e se ti inserisci in una struttura il cui obiettivo è creare consenso è difficile conservare il pensiero critico, che è quello a cui come professore ho dedicato la vita".

Fra i tanti temi affrontati da Montanari e Bandecchi anche lo stato delle università italiane, con il nodo delle differenze fra pubblico e privato. "Il punto non è tanto la differenza con il privato – ha spiegato Montanari -, ma è cosa fa davvero un’Università. Lo scopo in prima battuta non deve essere solo formare dei professionisti, ma cittadini. L’università deve insegnare il pensiero critico e non essere al servizio del mondo del lavoro".

Molte le discussioni e le diatribe con Bandecchi durante tutta la trasmissione, un punto di disaccordo è stato sulla bontà della svolta verso le università telematiche. "Specialmente da dopo la pandemia esiste una fascia di studenti, socialmente ed economicamente più deboli, che rischiano di dover scegliere di studiare a distanza per via degli alti costi – ha detto Montanari -. Già sono ragazzi svantaggiati, in questo modo gli si da il surrogato di una formazione".

Il dibattito non poteva che interessare anche quanto accade in Palestina e Israele. "Una ragazza palestinese dell’Università mi ha chiesto di mettere la bandiera palestinese – ha raccontato Montanari -, ma io ho proposto di mettere quella della pace. Il 7 ottobre avrei messo quella israeliana, oggi metterei quella palestinese, ne abbiamo messa una che va oltre i governi".

