Niente lutto, bufera su Montanari Michelotti e FI: "Il rettore si dimetta"

di Orlando Pacchiani

Una vera e propria bufera politico-mediatica si è abbattuta ieri su Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri, per la decisione di non esporre a mezz’asta le bandiere per il lutto nazionale, come disposto dal Governo in occasione della morte di Silvio Berlusconi. La decisione, anticipata ieri da La Nazione, era stata comunicata nel pomeriggio di lunedì con una mail inviata a tutto il personale. "Ognuno obbedisce infine alla propria coscienza, e una università che si inchini a una storia come quella non è una università", aveva concluso con riferimento alla storia di Berlusconi.

La vicenda è deflagrata subito ieri mattina, con l’intervento di Francesco Michelotti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "Montanari non può oltraggiare le Istituzioni, se davvero è la sua coscienza e non la faziosità politica a impedirgli di rispettare le Istituzioni e il lutto nazionale, si dimetta oggi stesso, altrimenti il suo gesto è solo propaganda politica indegna per chi ricopre un così alto ruolo".

Da lì la polemica è montata di pari passo con chi invece ha approvato: nel tardo pomeriggio di ieri erano 24mila le firme raggiunte su change.org a sostegno del rettore.

Ma l’elenco delle critiche si è gonfiato di ora in ora. Maurizio Gasparri (FI), vice presidente del Senato, ha twittato: "Non mi meraviglia quello che Montanari fa, mi sorprende che abbia la qualifica di rettore". E Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha detto: "Montanari decide di seguire la legge solo quando gli fa comodo".

E poi tanti interventi locali. Da Forza Italia, Anita Francesconi, coordinatrice comunale, e Lorenza Bondi, consigliere comunale, parlano di "caduta di stile e singolare senso delle istituzioni". Marco Stella, coordinatore regionale degli azzurri, osserva: "Se il professor Montanari non tollera le leggi dello Stato, sia davvero coerente con sé stesso, e si dimetta dal prestigioso incarico che lo Stato gli paga lautamente".

E Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, parla di "decisione imbarazzante e offensiva".

Dal segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo arrivano invece parole di approvazione: "Auspico che altri rettori, sindaci, presidenti di province e regioni seguano l’esempio civico di Montanari".