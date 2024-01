Niente giunta oggi, l’Albo slitta. I ’vice’ per Mociano e la Piazza

Bartolo Ambrosione, ormai un ’gigante’ del verrocchio, è stato confermato. Una sicurezza per la Festa che dunque, per quanto riguarda la mossa, al di là degli imprevisti dietro l’angolo altrimenti non sarebbe Palio, è in buone mani. Però è inevitabile che i capitani si interroghino (come hanno fatto) sul futuro. E pongano anche all’amministrazione il tema di individuare, così avviene nelle scuderie con i fantini, nuovi potenziali talenti per un compito che richiede umiltà, nervi saldi, freddezza e grande feeling con il Palio. Perché se in una cosa si ’entra’, tutto scorre meglio. Sul tavolo, dunque, l’individuazione di un ’vice’ mossiere. Sia chiaro, è una figura che formalmente non esiste. Tuttavia il problema accusato da Ambrosione alla vigilia del Palio della ripartenza nel 2022 impone una riflessione su questo ruolo ad ora non codificato. Come si ricorderà, in passato nei giorni del Palio c’era stato Fabio Magni, ex mossiere. Nel 2023 si era visto in città un altro ex, Daniele Masala, formalmente ospite del Comune: era in palco a palazzo Berlinghieri.

Da decidere anche il nome che si occuperà dell’abbassamento del canape a Mociano e Monticiano. Andrea Calamassi (nella foto) la scorsa stagione ha fatto bene e potrebbe essere confermato. Intanto oggi non ci sarà la riunione di giunta ipotizzata per approvare il Protocollo equino 2024. Forse resta ancora da definire qualcosa. Ma i tempi stringono.

La.Valde.