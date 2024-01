Niente filmato. Non ci sono telecamere

Non c’è stata necessità di effettuare l’autopsia. Nessun altro mezzo coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita Laerte Mulinacci quando, dopo la cena, aveva preso lo scooter lasciato in Sant’Agostino per tornare a casa, fuori Porta Tufi. Il pm Silvia Benetti ha disposto l’esame esterno, effettuato dal medico legale, e gli accertamenti biologici di rito. Quindi ieri mattina è stato dato il nulla osta per consegnare la salma ai familiari che dalle 16 l’hanno potuta esporre nel museo della Tartuca.

I rilievi sono stati volti dai carabinieri del Radiomobile di Siena, intervenuti quando è stato dato l’allarme, nel cuore della notte. Una persona in terra. Era Mulinacci. Inutili i soccorsi: più nulla da fare per il dottorando che era l’anima di tante attività in Castelvecchio. Domenica mattina, quando la notizia ha iniziato a circolare, sul luogo dell’incidente si sono ritrovati alcuni amici. Increduli. Ieri lì ancora i segni di un incidente assurdo. Perché i rilievi colorati lasciati dai carabinieri sono addirittura al portone d’ingresso laterale al cancello del complesso, ora abitativo, dell’ex ospedale Sclavo. Nel tratto dritto, proprio davanti ai cassonetti fuori Porta Tufi ma sul lato opposto, i segni dello scooter che ha evitato il palo di un cartello sul marciapiede, finendo però contro l’albero. Qui è stata deposta una rosa gialla, con il fiocco dei colori tartuchini, con un biglietto lasciato in ricordo di quell’"omone" a cui tutti volevano bene. Quanto alla dinamica, in quel punto non ci sono telecamere di videosorveglianza. Nessun filmato che possa dunque aiutare a capire com’è finito dalla parte opposta.

La.Valde.