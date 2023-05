Niente boom ma l’affluenza tiene Al voto il 63%, come cinque anni fa

Un leggero aumento rispetto al 2018, un dato migliore rispetto a quello degli altri due capoluoghi toscani al voto (Pisa, Massa), la conferma di una generale disaffezione che nemmeno i 638 candidati al consiglio comunale (più gli otto per la carica di sindaco) sono riusciti a scalfire. Alla fine sono stati 27.674 i senesi che si sono recati alle urne, il 63,81 per cento. Il Comune specifica che gli uomini sono stati 13.094 (64,86 per cento), le donne 14.580 (62,90 per cento). Gli aventi diritti erano 43.364.

Nel 2018 la percentuale era stata simile: 63,08 per cento (al ballottaggio si scese al 56,2 per cento), mentre nel 2013 quando si votò ugualmente in due giorni, il dato fu più alto, 68,40 per cento (al ballottaggio invece il 54,98 per cento).

Qualcuno si aspettava un afflusso maggiore considerato il numero di candidati. In parte l’effetto non c’è stato, questo è vero, ma in tempi di abbandono delle urne da parte di un numero sempre più crescente di cittadini, la tenuta del dato non è da sottovalutare.

Il dato nazionale al 59,03 per cento fa segnare un dato in calo del 2,19 per cento. Quindi Siena è stata in leggera controtendenza. Bisognerà ora capire quale sarà l’effetto sul ballottaggio tra quindici giorni, quando si tratterà di scegliere definitivamente il nome del nuovo sindaco di Siena. Il calo rispetto al primo turno è naturale, bisognerà vedere fino a che livello.

O.P.