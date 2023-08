"Niente ballottaggio Vittoria al primo turno"

"Si sente dire in giro che Pd, Sinistra per Colle e una parte di Colle in Comune puntano al ballottaggio; niente di più sbagliato: noi corriamo per vincere già al primo turno". Non hanno dubbi, Daniele Boschi, Michele Logi e Paola Ciani, referenti delle forze politiche che sostengono la candidatura di Riccardo Vannetti a primo cittadino di Colle alle elezioni amministrative del prossimo anno: la colazione punta con convinzione a conquistare Palazzo Renieri senza bisogno di aspettare il testa a testa fra i due candidati più votati nella prima tornata, come era accaduto nel 2014 (vittoria di Paolo Canocchi su Miriana Bucalossi) e nel 2019 (vittoria di Alessandro Donati contro Angela Bargi). A proposito di voci, il segretario Pd, Daniele Boschi approfitta dell’occasione per smentirne una particolarmente spinosa, che ha molto irritato la coalizione: Riccardo Vannetti sarà un sindaco a tempo pieno e non uno di figura che sta altrove, mentre l’effettivo governo della città viene svolto da altri. "Si sta muovendo sul territorio per trovare una sede per un’attività imprenditoriale che fonderà in Valdelsa, cioè un’agenzia di strategia e branding, in cui lavoreranno alcuni collaboratori che lo coadiuveranno nei suoi impegni professionali – ha spiegato – Il tutto nell’ottica di trasferire in Valdelsa il fulcro delle sue attività, sia per garantire una costante presenza in questa lunga campagna elettorale, sia, in caso di elezione a sindaco, per potersi dedicare a tempo pieno all’amministrazione della città".