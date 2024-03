Niente audizione sul Biotecnopolo. Montorsi declina l’invito del Comune

Niente da fare: il presidente della Fondazione Biotecnopolo Marco Montorsi (foto) non parteciperà alla Commissione Affari generali, che lo aveva invitato a riferire in merito al progetto di Centro nazionale Antipendemico su richiesta delle minoranze. "Montorsi ci ha comunicato di aver parlato con il Consiglio d’amministrazione della Fondazione, che avrebbe espresso parere contrario – ha spiegato il presidente Orazio Peluso, Lega –. Quindi provvederemo a riunire la Commissione, invitando stavolta il presidente della Provincia David Bussagli e il sindaco Nicoletta Fabio". Il tutto, mentre ieri in Consiglio comunale l’ennesima interrogazione sul Biotecnopolo presentata dalle opposizioni è stata considerata dal presidente Davide Ciacci priva dei criteri di urgenza e per questo rinviata alla prossima assemblea. Intanto la consigliera regionale Pd, Anna Paris, torna all’attacco: "Sembra sempre più nebuloso il futuro del Biotecnopolo. Dopo l’ipotesi di abbandono del progetto dichiarata dallo scienziato Rino Rappuoli, c’è il rischio che sparisca una buona parte dei fondi destinati all’hub senese. L’immobilità del Governo sul Biotecnopolo nasconde un taglio sostanziale alle risorse destinate all’hub senese? Sembra proprio la realtà – conclude Paris – alla luce dei tagli al Piano nazionale complementare".