Nidi gratis. Si alza la soglia Isee fino a 40mila euro

L’aumento a 40mila euro di reddito Isee per la soglia di accesso caratterizzerà il terzo anno di ’Nidi gratis’. La decisione è della Regione che ha presentato le nuove linee guida del prossimo bando.

Il contributo massimo erogato dalla Regione per ogni bambina o bambino sarà di 527,27 euro per ciascuna mensilità. Assieme alla quota Inps, permetterà alle famiglie di accedere ad un’agevolazione fino a un massimo di 800 euro al mese. Confermata l’erogazione del contributo per la frequenza di nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare.