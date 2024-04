’Nidi gratis’. Pubblicato l’avviso per i gestori privati

Il Comune di Siena ha pubblicato l’avviso destinato ai gestori dei servizi educativi privati accreditati per aderire al progetto regionale ’Nidi gratis’ per l’anno educativo 2024/2025. L’iniziativa prevede l’abbattimento dei costi delle rette per le famiglie, anche in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il bando ha l’obiettivo di individuare i servizi educativi del territorio comunale in cui si potrà usufruire del contributo per il periodo settembre 2024 - luglio 2025. Le strutture che aderiranno al progetto stipuleranno delle convenzioni con il Comune per l’accoglienza dei bambini dai 3 ai 36 mesi. Domande di adesione entro domenica.