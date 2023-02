Nidi e scuole d’infanzia comunali promossi a pieni voti dalle famiglie

Le famiglie promuovono gli asili nido comunali. Questo il risultato dell’indagine realizzata dall’amministrazione attraverso 580 questionari distribuiti a famiglie e personale addetto. Nove gli indicatori di qualità scelti come parametri: si spazia dalla proposta educativa all’accoglienza passando per l’utilizzo del digitale. Il livello di adesione è stato del 71,9% con 417 questionari compilati in forma anonima dal 16 novembre 2022 al 10 gennaio 2023. I risultati relativi ai genitori confermano la percezione altamente positiva già rilevata nelle precedenti indagini: c’è una sostanziale sintonia tra le strategie educative individuate dall’ente per garantire il mantenimento di un alto standard qualitativo e le attese delle famiglie, soprattutto sulla scelta di valorizzare l’educazione all’aria aperta (il 97,6% dei genitori ritiene che aiuti a crescere sani e curiosi). La quasi totalità dei genitori pensa che il proprio bambino stia bene al nido o alla scuola dell’infanzia (97,1%), inoltre il 94,4% giudica che l’accoglienza e il ricongiungimento giornalieri avvengono in modo sereno: un dato in controtendenza rispetto agli esiti degli ultimi due anni educativi che, a causa delle misure emergenziali adottate, avevano visto forti restrizioni proprio in questi due momenti di routine giornaliera (con una significativa flessione dei punteggi positivi). Più distribuito, sebbene con un’alta percentuale di risposte positive (media dei molto e moltissimo, sui due items di riferimento, del 71,25%) appare il livello di gradimento del software gestionale NidoPiù. Infine è in aumento la percentuale di genitori che ritiene che il digitale possa arricchire la proposta educativa e supportare la comunicazione con le famiglie.

"I dati – spiega l’assessore all’Infanzia Paolo Benini – indicano un grado di soddisfazione molto elevato, con risposte positive a tutti i quesiti e percentuali molto elevate. Ci piace rispondere con i fatti, che parlano chiaro, alle polemiche. C’è da migliorare qualcosa, ad esempio l’App, ma il giudizio globale è positivo".