Nicoletta Fabio, sindaco di centrodestra a Siena: “La Russa ha sbagliato”

Siena, 11 luglio 2023 – “Ignazio La Russa ha sbagliato”. Lo ha detto il sindaco di Siena Nicoletta Fabio, eletta con una maggioranza di centrodestra, rispondendo in consiglio comunale a un intervento della capogruppo Pd Giulia Mazzarelli che chiedeva alla prima cittadina cosa ne pensasse delle recenti dichiarazioni del presidente del Senato dopo l'iscrizione del figlio nel registro degli indagati con l'ipotesi di violenza sessuale. “L'argomento era fuori tema e fuori contesto – ha aggiunto Fabio parlando con i giornalisti a margine della seduta consiliare – , non mi sottraggo alle provocazioni. La Russa ha sbagliato a prescindere dalla sua appartenenza politica e a prescindere dal suo ruolo di padre ma come sbagliano spessissimo istituzioni ed esponenti anche di altro colore politico”.

“Sicuramente la Russa ha sbagliato ma ha sbagliato anche la consigliera del Pd a tirare fuori questo argomento in questo consesso”, ha detto il capogruppo Fdi Bernardo Maggiorelli durante la dichiarazione di voto sul programma di mandato del sindaco Fabio.