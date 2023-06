Nicoletta Fabio, primo esordio da sindaco sul palco dei capitani

Per Nicoletta Fabio è stato l’esordio da sindaco sul palco dei capitani, nel rito dell’assegnazione. Un’emozione forte, che non ha scalfito la sua compostezza. "E’ stata una mattina intensa per me, completamente nuova – ha commentato -. Assistere e dirigere le operazioni della scelta dei cavalli nei panni di sindaco, chiamare le contrade accoppiandole ai cavalli è una responsabilità. Credo di aver contenuto l’emotività, che c’è stata come è naturale". Immancabile il commento sulle scelte dei dieci capitani, nel pieno rispetto dei ruoli. "Mi sembra un lotto equilibrato, i capitani fanno le loro scelte e hanno le loro strategie. Anche il modo in cui siamo arrivati ai dieci cavalli è stato sereno, né particolarmente breve né lungo. Poi nel Palio c’è anche l’imponderabile, fortunatamente. Capisco che due Contrade abbiano esultato più delle altre: è il sale di questo gioco. Non voglio entrare in dinamiche che riguardano i capitani, come il peso che possono aver avuto alcuni fantini nelle loro scelte, ma tutto può essere. Anche i fantini giocano il loro ruolo".