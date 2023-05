Nicoletta Fabio eletta prima sindaca Anna Ferretti battuta Oltre mille voti in più

di Pino Di Blasio

Nicoletta Fabio è la prima sindaca di Siena della storia, è la prima donna eletta direttamente in un capoluogo della Toscana in 75 anni di storia repubblicana. Anche se lei, come ha fatto Giorgia Meloni che vuole essere chiamata presidente del consiglio, ribadisce che sarà il sindaco di Siena. Fausta Giani Cecchini, sindaca di Pisa dal dicembre 1968 al luglio 1970 era stata eletta da un consiglio comunale che aveva sfiduciato Giulio Battistini. Ha vinto conquistando 12.545 voti al secondo turno, il 52,16% dei 24.701 che sono tornati alle urne nel ballottaggio: il 56,96% degli aventi diritto, la percentuale più alta tra i capoluoghi. Anna Ferretti, la sfidante, si è fermata al 47,84%, ha preso 11.508 voti. Più di mille voti di differenza sono la prova di una vittoria netta, senza appello, che spazza via anche i timidi alibi sulle tante schede nulle o su un’astensione alta che avrebbe premiato la candidata vincente. Il centrodestra si conferma a Siena, ma forse è meglio dire che conquista Palazzo Pubblico per la prima volta. Perché nel 2018 Luigi De Mossi è stato un sindaco civico a trazione leghista, e nell’ultima fase del suo mandato ha evidenziato la sua personale concezione del civismo. Nicoletta Fabio, invece, è stata la candidata scelta da Fratelli d’Italia, il partito egemone della coalizione di centrodestra, ha vinto al primo turno sfruttando il vento che in Italia e in larga parte del mondo, spira da quella direzione. E sono stati i voti dei partiti filogovernativi, FdI in testa, a darle il maggior numero di consensi al primo turno. E attirare, in queste due settimane, tutti quei civici che nel primo turno hanno gridato contro i partiti, colpevoli di tanti guasti nell’amministrare la città. E al secondo hanno accantonato il civismo per salire sul carro della vincitrice o della sconfitta.

Siena vota a destra, stavolta, senza foglie di fico o maschere di carta velina. La prossima giunta sarà a trazione Fratelli d’Italia, meloniana nello spirito e nella filosofia dell’amministrare, pronta a cercare sponde e assist a Palazzo Chigi e nei vari ministeri, come abbiamo visto fare al primo turno. Nicoletta Fabio ha conquistato 4.300 voti in più rispetto al primo turno, senza sacrificare nessun consigliere dei partiti, forse promettendo un posto in giunta a chi per primo ha dichiarato che avrebbe votato per lei, leggasi Sena Civitas. Ha festeggiato una vittoria storica, conquistata in meno di tre mesi di campagna elettorale, rendendo omaggio al padre scomparso il 3 dicembre dell’anno scorso. Massimo Fabio era stato il candidato del centrodestra alle elezioni del 2001, quelle del primo mandato da sindaco di Maurizio Cenni. E poi facendo un ingresso simbolico a Palazzo Pubblico, fermandosi prima della porta a vetri. Vorrà entrarci da sindaco quando sarà proclamata tale.

Anna Ferretti ha perso il duello tra donne. Ha preso anche lei 3.750 voti in più rispetto a quelli ottenuti al primo turno, segno che ha attirato consensi di chi ha votato altri due settimane fa. Più che lei, ha perso il Pd senese, che dovrà restare all’opposizione per altri 5 anni, sempre con Alessandro Masi come potenziale capogruppo, se Anna Ferretti dovesse ritagliarsi uno spazio più defilato. Per un partito che dal 1993 al 2018 ha occupato tutti i Palazzi del potere della città, è una sconfitta ancora più pesante rispetto a 5 anni fa. Perché, dietro la vittoria di De Mossi si celavano, molto presumibilmente, veleni e veti incrociati in casa Pd. Stavolta no, i dem sono residuali, inutilmente primi come voti di lista, ma superflui quando si tratta di creare coalizioni in grado di amministrare o di governare. Facile ironizzare sull’effetto Schlein che non c’è stato, ma il Pd senese non ha niente di schleiniano, a cominciare dall’anagrafe. Per i dem si apre una fase di rivoluzione profonda, di traversata nel deserto, con i sindaci della provincia che dovranno fare da commissari liquidatori. Con il Pd si sciolgono anche i sogni di polo civico. Ma è il nome stesso che marchia il destino di uno scioglimento.