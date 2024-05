Nicolas, ancora nessuna traccia. Proseguono le ricerche del corriere

Sulla vicenda di Nicolas Matias del Rio sono arrivate anche le telecamere della Rai, proprio nel programma quotidiano condotto da Alberto Matano, appunto ’La vita in diretta’. Sul luogo del ritrovamento delle scatole di cartone, una quarantina in tutto, lungo la strada che conduce nei luoghi di Davide Lazzaretti, il profeta dell’Amiata, il conduttore Giuseppe de Tommaso si è soffermato incalzato dalle domande in diretta da studio di Giuseppe Matano.

Il tutto in una giornata nella quale sono proseguite le ricerche dell’uomo, senza però che emergessero quantomeno novità ufficiali sul fronte delle indagini e delle eventuali notizie che possano dare indicazioni più precise su quanto accaduto.

’La vita in diretta’ ha ripercorso la vicenda di Nicolas, dipendente della ditta New Futura, che mercoledì scorso aveva ritirato borse di grande valore da un laboratorio di Casteldelpiano e alcuni istanti dopo era stato avvicinato da uno sconosciuto, che gli aveva proposto la consegna di alcuni colli contenenti tinta per la lavorazione delle borse spacciandosi per un corriere amiatino di Arcidosso.

Nicolas aveva prima chiamato il titolare della ditta New Futura Sergio de Cicco, che prima di richiamare Nicolas aveva verificato personalmente, accertandosi che la ditta chiamata in causa non esisteva più da un anno. Aveva richiamato immediatamente Nicolas, ma lui non ha più risposto, dal telefono diventato da quel momento irraggiungibile. Subito avvertite le forze dell’ordine, immediatamente sono iniziate le ricerche. Ma da mercoledì di Nicolas, del furgone, delle borse pronte per essere spedite a Firenze Scandicci il mattino dopo, si sono perse le tracce.

Il furgone con cui il giovane argentino effettuava i trasporti giornalieri è stato trovato bruciato lungo la strada Poggio la Bella, a Roccalbegna. Purtroppo la notizia della sparizione di Nicola sta creando falsi allarmi e favorisce il propagarsi di notizie non vere. Come quella che nella giornata di ieri si è sparsa sui social, creando logicamente panico e angoscia tra i suoi familiari, perché si ipotizzava il ritrovamento di un corpo senza vita in una parte imprecisata dell’Amiata. Notizia smentita dai familiari di Nicolas e ripresa anche nella diretta da Arcidosso.