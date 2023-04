Nevicata record fuori stagione Amiata imbiancata, ma piste chiuse

di Massimo Cherubini

Quaranta centimetri di neve, ma dopo la copiosa nevicata salgono le temperature e spunta anche il sole. E oggi sull’Amiata si torna a sciare, sarà possibile nel campo scuola della vetta supportato dal tapis roulant.

Nell’uovo di Pasqua l’Amiata ha trovato la più copiosa nevicata mai registrata, in una sola notte, in tutta la stagione invernale, chiusa anzitempo proprio perché non c’era più neve. Ma i capricci del tempo hanno capovolto ogni previsione.

Ormai nessuno pensava di poter vedere ancora sciatori sull’Amiata, in questa primavera. E invece sono arrivati, pochi ma ci sono. "Incredibile – dice Andrea Zoppi maestro di sci e operatore della parte alta della montagna – avere tanta neve con la stazione chiusa. Fino a pochi giorni fa non c’era più neve e non c’erano neppure le temperature per poter ipotizzare di attivare l’impianto di innevamento artificiale. Nessuno, neanche i più ottimisti, pensava che per Pasqua ci potesse essere tanta neve".

Anche se chiaramente ci sono delle difficoltà logistiche insuperabili. "Non si può cogliere questa opportunità – prosegue Zoppi – perché la perturbazione ha scaricato fino alle undici di mattina. Davvero impensabile poter riattivare tutta la macchina organizzativa, a partire dalla battitura delle piste per finire con la riattivazione degli impianti di risalita".

Inizio negativo (la stagione invernale sull’Amiata, ma anche in tante altre realtà, è partita male, in forte ritardo causa mancanza neve), fine stagione con la beffa perché quaranta centimetri di neve naturale sono sufficienti per rendere sciabili buona parte delle piste. Ma non è andata così perché, come detto, non è stato possibile mettere in funzione la macchina organizzativa.

In funzione sono tornati gli spartineve della Provincia, chiamati a liberare la strada che da Abbadia San Salvatore conduce alla vetta. Pochi fiocchi sono caduti anche nei paesi della zona. Nessun disagio, traffico rallentato solo a causa degli scrosci di pioggia. E gli sciatori? "Qualcuno è arrivato – dice ancora Andrea Zoppi – qualche prenotazione oggi (ieri per chi legge ndr) l’abbiamo ricevuta. Ma le sorti della stagione, durata troppo poco e senza neve nelle vacanze di Natale, non possono esser certo raddrizzate da questa pur bella e copiosa nevicata".

Le strade che conducono verso la vetta della montagna sono state liberate. Ma chi intende percorrerle deve avere pneumatici da neve o catene a bordo. La temperatura si mantiene, seppur di pochi gradi, sotto lo zero.