Neve sull’Amiata. Temperature in calo ovunque Pioggia intensa e neve sull'Amiata a Siena, con temperature sotto lo zero. Allerta gialla per rischio idrogeologico in Toscana. Fronte freddo in arrivo con fenomeni diffusi e possibili accumuli di pioggia. Domani giornata variabile ma ancora perturbata.