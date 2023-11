Amiata, freddo e primi fiocchi. Fa capolino la neve, ma resta lo spettro degli impianti chiusi

Amiata, 4 novembre 2023 – Sull’Amiata è caduta la prima neve. Una ’spruzzata’ di candidi fiocchi bianchi che hanno aperto le porte dell’inverno. In vetta la temperatura è scesa fino agli zero gradi. Pioggia più in basso, nei paesi della zona, con raffiche di vento che hanno provocato la caduta di qualche ramo di albero.

È arrivata la prima neve, il primo freddo, investendo la vetta della montagna. In basso, invece, tanta pioggia che fa sperare, se insiste il vento di scirocco, nell’arrivo di porcini fuori stagione, quando l’autunno sta per lasciare il posto all’inverno. Freddo e nevoso? Impossibile fare delle previsioni. Di certo sa sa che, ad oggi, sul versante senese della montagna non si potrà sciare. Neppure in presenza di copiose nevicate.

L’Amiata Impianti non ha i permessi per l’esercizio della seggiovia del Cantore, quella che dal secondo rifugio arriva in vetta, e per l’attivazione del tapis roulant a servizio del campo sciovia della vetta. Impianti chiusi: si scierà quindi, se non interverranno fatti nuovi, solo sulle piste del grossetano. Per l’Amiata, nel suo insieme, è un brutto colpo che mette in crisi le attività ricettive che operano dal secondo rifugio fin sulla vetta. Quelle attività che hanno visto Ida Porcelloni pioniera del lancio turistico invernale della montagna. Ida, donna dinamica determinata, ha passato decenni nella sua attività, il Cantore, ha lottato con forza per evitare quello che oggi sta per verificarsi: il ritorno all’anno zero dell’attività sciistica nelle piste del versante senese della montagna. Ieri notte Ida Porcelloni è deceduta portando nel cuore il dolore derivato dalla situazione della montagna.