Nessuno pensa al futuro di Siena ma solo al suo

Pino Di Blasio

Finora c’è di tutto in questa campagna elettorale, quello che manca è una visione di futuro della città. A parole ci sono i programmi, nella realtà c’è una gestione da cattivi mezzadri di Siena. Come leggere altrimenti la nomina di David Chiti assessore al bilancio per pochissimi mesi da parte del sindaco e degli assessori che poco tempo fa lo avevano accusato di mandare all’aria i conti, spendendo mezzo milione per le luminarie di Natale? E anche sulla questione Massoneria-Montomoli, sia i partiti del centrodestra che il candidato sindaco hanno pensato ai loro interessi. Cullavano l’illusione che in campagna elettorale la storia non sarebbe stata usata dai loro rivali? Non fate paragoni con il Palio di Siena in questa campagna. Finora sembra più quello di Torrita.