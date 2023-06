’Nessuno è un’isola’, è qui la festa Battaglia contro la siccità culturale

Musica, danza, cibo, teatro e tanto altro ancora, molte cose che hanno in comune fra loro una cosa: la capacità di essere linguaggi universali, in grado di metter ponti e abbattere muri fra le persone. Strumenti indispensabili, cui si sono rivolti alcune associazioni cittadine, sostenute dalla Fondazione Monte dei Paschi, nel dar vita al progetto ‘Nessuno è un’isola’.

Domenica 18 giugno a partire dalle 19, il quartiere di Isola d’Arbia si animerà per una grande festa, aperta a tutta la cittadinanza e promossa da Badabam ASD, Circolo A.C.L.I. Liberarte e Motus A.C. Aps. La festa non è che una tappa del progetto ‘Nessuno è un’isola’, che da tempo è in atto ad Isola d’Arbia nell’ambito del programma ‘Reset’, con l’obiettivo di rivitalizzare il quartiere utilizzando strumenti artistici e creativi, dai laboratori di musica a quelli di circo o di teatro, fino alla ginnastica, puntando a coinvolgere tutte le generazioni e le comunità del quartiere. "Palazzo Sansedoni finanzia molte attività nel settore culturale ed artistico, e uno dei nostri programmi di punta è Reset - ha detto il vicedirettore generale della Fondazione Mps Luigi Sani -. All’interno di questo programma ‘Nessuno è un’isola’ è un progetto orientato a sviluppare al le attività culturali all’interno dei tessuti cittadini, in un’ottica che vede la gestione sostenibile come leva per lo sviluppo locale".

Alla presentazione del grande evento di domenica, che si è tenuta ieri nei locali dell’Università per Stranieri in via dei Pispini, presenti anche il presidente del Circolo Acli Liberarte Roberto Bizzarri, Tommaso Negri della scuola di circo Badabam, Paola Bulletti, Ludovica De Angelis e Rosanna Celi di Motus, che hanno presentato il progetto nel dettaglio. "Abbiamo cercato di creare delle dinamiche di incontro tra i membri del quartiere, – ha spiegato Negri - in modo da usare i nostri strumenti artistici come momenti di aggregazione per creare delle occasioni in cui ognuno potesse sentirsi accolto e valorizzato".

Un progetto sfidante, che si concluderà con la festa di domenica prossima, in cui dalle 18 sarà possibile assistere ad un laboratorio per i più piccoli, mentre dalle 19 abbonderà l’intrattenimento di ogni tipo e genere.

"Una delle cose più importanti realizzate grazie a questo progetto - ha concluso De Angelis - è l’aver individuato un quartiere periferico della città in cui operare per sul contrastasto della siccità culturale, tramite veri e propri presidi culturali".

Eleonora Rosi