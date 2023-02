"Nessun terremoto devastante in mille anni"

"La sequenza sismica è cominciata l’8 febbraio sera con una scossa di magnitudo 3.5, con ipocentro a sud del centro cittadino, a 8 chilometri di profondità nella crosta terrestre. La modesta magnitudo suggerisce che il terremoto principale sia stato causato dallo slittamento di pochi millimetri su una frattura lunga qualche centinaio di metri. In base alla distribuzione delle scosse di replica, la frattura sembra essere orientata da est ad ovest". E’ l’evento sismico a Siena raccontato dal professor Marcello Viti, ricercatore del Dipartimento di Scienze Fisiche dell’Università di Siena e responsabile scientifico della Rete Geodetica della Regione. Si parla di 90 scosse nelle prime 24 ore: come si spiegano? "La sismologia moderna ha individuato delle caratteristiche che regolano i processi sismici. La prima fenomenologia specifica che una scossa principale (di magnitudo più grande) è seguita da un cospicuo numero di scosse di replica, minori. Nel caso senese nessuna scossa di replica ha superato la magnitudo 2.7. La seconda fenomenologia precisa che il maggior numero delle scosse di replica si verifica nelle ore immediatamente successive alla principale. Con il passare dei giorni, il ritmo delle repliche rallenta sino ad esaurirsi. Certo non esiste alcuna procedura che consenta di prevedere l’evoluzione dell’attività sismica...