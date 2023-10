Neri-Luzi, ultimi giorni. Successo a Pienza

Apertura straordinaria, per il ponte di Ognissanti e in vista della chiusura, della mostra ’Dario Neri, Mario Luzi. Il paesaggio stato d’animo’, in corso a Pienza, nelle sale del Conservatorio San Carlo Borromeo.

La rassegna sarà infatti aperta al pubblico da domani a domenica 5 novembre, ultimo giorno disponibile prima della chiusura definitiva, con orario 10-13, 15-18, sempre a ingresso gratuito. Oggi la visita sarà riservata ai bambini della scuola materna di Pienza ai quali, sotto la guida del personale di Elicona – Servizi culturali di Siena, sarà proposto un percorso educativo con attività creative. In precedenza la mostra ha accolto gli allievi delle scuole primarie e secondarie.

Inaugurata il 6 maggio, l’esposizione delle opere del pittore senese Dario Neri abbinate alle liriche di Mario Luzi ha tagliato domenica 29 ottobre il traguardo delle tremila presenze, un risultato di estremo valore che conferma la validità del progetto che ha come terzo protagonista forse il più classico tra i paesaggi toscani, quello della Val d’Orcia e delle Crete senesi.

Recentemente la mostra ha ricevuto la visita, tramite l’associazione ’P. Bandini’, della Contrada Capitana dell’Onda, di cui Dario Neri fu più volte capitano, vittorioso nel 1950, e del Rotary Club Siena Est; a guidare gli incontri, rispettivamente, il curatore professor Leonardo Scelfo (che è anche barbaresco dell’Onda) e il professore Gabriele Fattorini, storico dell’arte.

La mostra ’Dario Neri – Mario Luzi. Il paesaggio stato d’animo’, a cura di Leonardo Scelfo, è realizzata dal Comune di Pienza e dalla Fondazione Musei Senesi e partecipa alla candidatura della Valdichiana Senese a Capitale italiana della cultura 2026.