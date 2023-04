Neri e Luzi, quei dipinti in versi Se il paesaggio è uno stato d’animo

I grandi dipinti del pittore senese Dario Neri, i versi del poeta Mario Luzi per una mostra d’arte dal tema "Il paesaggio stato d’animo". Si apre a Pienza. Città amata dai Maestri che si conoscevano ma non si sono mai incontrati. Si sono incontrati, questo sì, nell’amore, nell’ammirazione, per la Val d’Orcia. Il pittore ha rappresentato i suoi sentimenti, le sue sensazioni, per questa zona con i dipinti, Mario Luzi con i suoi versi.

La mostra, che si apre il 6 maggio, è allestita nei locali del Conservatorio San Carlo Borromeo. La rassegna, realizzata dal Comune di Pienza in collaborazione con Fondazione Musei Senesi, vede esposti, nella prima sezione, circa 25 dipinti ad olio di Neri, realizzati tra il 1920 ed il 1956. L’elemento di forte originalità è rappresentato dall’abbinamento con i versi del poeta Mario Luzi, di cui è ben nota, come detto, l’intensa frequentazione nella Città di Pio II.

"L’elemento di forte originalità – si legge nella nota di presentazione elaborata dal Comune e dalla Fondazione - è rappresentato dall’abbinamento con i versi del poeta Mario Luzi. Nelle sale in cui sono esposti i quadri verranno, infatti, diffusi alcuni componimenti di Luzi che, come una colonna sonora, accompagneranno il pubblico nella visita, consentendo un confronto diretto tra immagini e parole, non didascalico ma basato sulle suggestioni personali".

Ad accomunare Neri e Luzi è il paesaggio, che acquista nelle loro opere una dimensione psicologica. Come scrive Leonardo Scelfo, storico dell’arte, e curatore della Fondazione, "Dario Neri e Mario Luzi non si conoscono, almeno direttamente, non si sono mai confrontati artisticamente, entrambi hanno frequentato Pienza (…) e, a distanza di anni, hanno fornito della città, e del suo territorio, una propria visione emotivamente partecipata".

Massimo Cherubini