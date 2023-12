Nell’agosto 1880 l’Aquila trionfò con 1760 lire

Le corse più antiche diventano come fiabe. Segnando continui cambiamenti. Questa volta vi raccontiamo il trionfo dell’Aquila nell’agosto del 1880. La città va a vedere in piazza Salimbeni il monumento a Sallustio Bandini e poi si concentra nel Palio. La cronaca del tempo ci parla di una "mossa senza i canapi" nel segno di cambiamenti tentati in ogni direzione per trovare un assestamento definito alla dinamica della corsa. Come talvolta accade anche oggi furono date molte mosse false e poi quella buona si rivelò peggiore di altre. Parte subito in testa l’Aquila seguita della Lupa e della Torre. Forti i tentativi di Vallerozzi di superare la prima ma senza riuscirvi. Così si va avanti per tutti e tre i giri, con la Torre che mantiene la terza posizione nonostante gli attacchi della Chiocciola. Così trionfa l’Aquila con il fantino Genesio Sampieri detto il Moro. Se andiamo a leggere attentamente le cronache del tempo, scopriamo che la vittoria costò all’Aquila 1760 Lire, con un compenso di 600 al fantino vittorioso, mentre 850 Lire vanno ai partiti fra Contrade e alle beverecce. Un costo non da poco e che segna il rapporto che cambia frale spese per le consorelle e gli altri fantini.

Massimo Biliorsi