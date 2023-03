Nel week end Comanda il teatro Tutti gli spettacoli da non perdere

Weekend di appuntamenti nei teatri di tutta la Provincia. Mentre ai Rinnovati di Siena ancora oggi e domani è in scena ‘Festen’, per la rassegna ‘IlluminarSi’, la programmazione degli altri teatri del territorio prosegue proponendo spettacoli per tutti. Tornano infatti ad accendersi anche i riflettori del Teatro degli Astrusi e del Teatro della Grancia, per la seconda parte della stagione curata e gestita dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi.

Il cartellone per le famiglie propone domani alle 17 al Teatro della Grancia di Montisi lo spettacolo di ombre e narrazione ‘Il Cacciatore di sogni’ della compagnia Archètipo, di Olimpia Bogazzi e Khalilurrahman Nanang. Uno spettacolo di ombre e di colori realizzati animando manualmente tante figure ed effetti su di uno schermo di luce proiettato, accompagnato da suoni e narrazioni che guideranno il pubblico in una suggestiva avventura alla conquista dei desideri più profondi.

Mentre il prossimo appuntamento con la programmazione della stagione di prosa è per sabato prossimo alle 21.30 al Teatro degli Astrusi di Montalcino, con lo spettacolo ‘Gli ultimi saranno gli ultimi’, scritto da Massimiliano Bruno con Gaia Nanni.

Domani alle 17 si apre anche il sipario del teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga, per la rassegna dedicata alla musica comica, con i cantautori Cecco e Cipo, protagonisti dell’edizione 2014 di X Factor, in ‘Come non avere successo’. Diverso il tema per il teatro comunale Vittorio Alfieri di Castelnuovo Berardenga, che ancora domani alle 17 per la rassegna ‘Museo a Teatro’ propone un doppio appuntamento. Il pomeriggio si aprirà con lo spettacolo ‘A quei tempi era sempre festa’, musica e letture dal vivo di poesie e componimenti in prosa tratti da celebri autori italiani dell’Ottocento e del Novecento, con la voce narrante di Matteo Marsan e le musiche di Tommaso Taurisano, cui seguirà, alle 18, la visita alla mostra fotografica ‘Il dì di festa’, con le fotografie in bianco e nero scattate da Marco Bruttini e Marco Muzzi, allestita al Museo del Paesaggio fino a domenica 19.

Al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa l’appuntamento è invece per martedì 14 con ‘Il sequestro’ di Fran Nortes, che vedrà in scena Nino Formicola, Roberto Ciufoli e Sarah Biacchi, per la regia di Rosario Lisma. Una commedia in cui per sventare la speculazione edilizia che metterebbe sulla strada decine di famiglie, compresa la sua, il protagonista sequestra il figlio del ministro che si accinge a firmare il decreto.

Riccardo Bruni