Nel nome della pace. Dialogo agli ex Macelli

Posti esauriti in platea e tanti occupati anche in tribuna, soprattutto dai giovani, agli ex-Macelli di Montepulciano, per l’iniziativa ’terra_pace’, sul conflitto israelo-palestinese, organizzata dall’Anpi locale, con il sostegno di altre associazioni. Introdotta da Irene Bettollini, giovane presidente dell’Anpi Montepulciano, la serata si è articolata sugli interventi di Fabio Mugnaini, per l’associazione partigiani di Siena, Alessandra Viviani, docente di Scienze politiche internazionali a Siena, suor Lucia Corradin, per diciotto anni capo infermiera del Caritas Baby Hospital di Betlemme. Poi spazio agli interventi del pubblico e al collegamento in diretta con Jehad Farraj, trentenne primo segretario dell’ambasciata palestinese presso la Santa Sede, che ha raccontato cosa significhi essere ragazzi, vivere, studiare in Cisgiordania. Sgombrato subito il campo, con energia, da qualsiasi alito di anti-semitismo, Mugnaini ha rilanciato l’appello a interrompere immediatamente ogni azione bellica, senza condizioni.

"La pace è possibile solo sottraendo l’iniziativa alle due polarità, Hamas e governo Netanyahu, che in questo momento si affrontano. Il balbettio dell’Europa e l’impotenza degli Usa si stanno rivelando in maniera clamorosa", ha osservato Mugnaini. Citando le carte delle Nazioni Unite, Viviani ha affermato che le norme internazionali contro la violenza esistono, ma non sono applicate. Suor Lucia ha detto di aver affrontato i 18 anni di lavoro senza badare a torti e ragioni ma per ascoltare il grido degli oppressi: "La pace parte da me, è un potere che ho dentro di me".

Diego Mancuso