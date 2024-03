Nel nome del maestro. Una tribuna per Vettori

Da domenica la tribuna dello stadio Stefano Lotti avrà il nome di Uliano Vettori. Insieme nelle praterie celesti e nella superficie di gioco a Poggibonsi, l’allievo e il maestro. Vettori, nel suo cammino di calciatore e allenatore, ha idealmente unito la Valdelsa, dalla natia San Gimignano a Colle, da Castelfiorentino a Certaldo, ampliando i confini a Volterra al tempo dell’esordio nell’esperienza, trentennale, da tecnico. Ma Poggibonsi resta per Vettori il luogo di tutte le imprese sportive. Se non altro perché in giallorosso ha ricoperto in pratica, nell’arco dei decenni, ogni ruolo possibile all’interno di un ambiente: in campo con indosso la maglia del Leone sul petto, oppure al timone di squadre in grado di regalare ai colori delle soddisfazioni da libro d’oro, e poi da dirigente. Così il sodalizio presieduto da Giuseppe Vellini, in piena sintonia con Renata e Giampiero Vettori, figli di Uliano, e con il Comune, ha deciso di dare vita all’iniziativa in ricordo con l’apposizione della targa. Avverrà alle 14,30, prima del match del Poggibonsi con il Grosseto, il cui avvio, su richiesta del club di viale Marconi, è stato posticipato alle 15. Un appuntamento pronto a congiungersi al Memorial Stefano Lotti, che ebbe proprio in Vettori il principale fautore già dai drammatici giorni del 1988. Un doppio tributo che ha origine non solo da stagioni di successi, bensì anche da una costruzione di legami d’affetto che vide tra gli artefici Vettori accanto a Lotti, un ragazzo capace di donare agli altri delle gocce di splendore addirittura attraverso i suoi silenzi. Non mancheranno, con i familiari di Uliano e Stefano, i Leoni di ieri che furono definiti "Gli invincibili" dal loro mister in un 1986-87 privo di inciampi fino al minuto 113 di uno spareggio.

Paolo Bartalini