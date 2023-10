Nel mese di novembre due visite guidate e laboratori per famiglie

In occasione dei due appuntamenti di novembre con ingresso gratuito alla Pinacoteca Nazionale, CoopCulture propone le visite guidate ai capolavori della collezione di arte senese. Sabato 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità, e domenica 5, con la Domenica al Museo, i visitatori potranno usufruire della visita guidata alle 11. Le visite avranno la durata di circa 1 ora e 30 minuti e il costo di 8 euro, con biglietto di ingresso gratuito. ’Diritti in Pinacoteca!’ è il tema di sabato 18 alle 16.30: la Pinacoteca invita le famiglie a scoprire i diritti dei bambini ricercandoli nell’arte.