Nel mese di luglio giochi e divertimenti per i bambini delle scuole di infanzia

L’amministrazione comunale, per il prossimo mese di luglio, propone una serie di attività ludico-ricreative per i bambini da 3 a 6 anni che frequentano le scuole dell’infanzia della città, comunali e statali. Un progetto in grado di supportare, durante il periodo estivo, i nuclei familiari dove entrambi i genitori lavorano e offrire ai piccoli una serie di proposte di gioco, divertimento e socializzazione. Le iniziative, che saranno svolte all’interno di alcune strutture comunali dal 4 al 31 luglio in orario 8 -13.30 dal lunedì al venerdì, prevedono anche il servizio di colazione e mensa (senza trasporto) per un costo complessivo di 180 euro, da pagare al momento dell’iscrizione.

I plessi scolastici che ospiteranno le attività saranno: Santa Marta per i bambini che frequentano Santa Marta, Monumento, Baldovina Vestri, Policarpo Bandini, Castagno e Pestalozzi Agnoletti per i bambini che frequentano Agnoletti, AcquaCalda, Marciano, Isola d’Arbia (Bucciano), Amendola e Avignone, Mara Meoni per i bambini che frequentano Mara Meoni e Raggio di Sole. La domanda potrà essere inviata, entro il 24 maggio, via pec all’indirizzo [email protected]