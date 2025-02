Nei negozi Carrefour una pianta per aiutare le vittime di violenza

In occasione dell’8 marzo Etruria Retail si conferma in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne. Dal 27 febbraio al 12 marzo, nei negozi Carrefour sarà possibile acquistare una pianta di Spathiphyllum per sostenere il Centro antiviolenza Olympia de Gouges di Grosseto, che dal 1999 offre accoglienza, protezione e supporto legale e psicologico alle donne vittime di abusi. Per ogni pianta venduta a 9,90 euro, Etruria Retail donerà 1,50 euro, raddoppiando la donazione effettuata dai clienti. Questo significa che per ogni acquisto saranno devoluti 3 euro al centro antiviolenza, contribuendo alle attività di protezione.