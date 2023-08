Nei guai per i test covid Decine di indagati per falso

Chiusa dalla procura della repubblica un’inchiesta condotta dai carabinieri del Nas, nata nel periodo della pandemia e coordinata dal pm fiorentino Alessandro Piscitelli. Che vede al centro un operatore sanitario accusato – da qui aveva preso avvio l’indagine – di esercizio abusivo della professione e falso. Coinvolte a vario titolo nella vicenda una trentina di persone, alcune residenti anche in provincia di Siena: si ipotizzano una serie di falsi nei confronti di chi richiedeva il green pass, tutti indagati in concorso. L’avviso di conclusione indagini è stato notificato nelle scorse settimane.

Ad accendere i riflettori sull’attività del legale rappresentante di una cooperativa con sede nella Valdelsa fiorentina, proprio al confine con il Senese, erano stati come detto i Nas analizzando il periodo compreso dall’estate 2021 alla primavera 2022. Ipotizzavano, come detto, il presunto esercizio della professione da parte dell’uomo che non sarebbe stato abilitato – questo sarà uno degli aspetti da chiarire e su cui certo ci sarà braccio di ferro fra procura e difesa – ad effettuare i tamponi rapidi per il covid indispensabili per ottenere il green pass. Secondo l’accusa, sarebbero mancate al legale rappresentante della cooperativa anche le necessarie autorizzazioni, previste dalla legge, per aprire il punto prelievo e processamento dei tamponi nel periodo in cui ancora il Covid faceva sentire forte i propri effetti. Di più. Avrebbe inserito nel portale della Regione Toscana l’esito negativo dell’accertamento che in realtà non sarebbe mai stato effettuato presso il punto allestito dalla cooperativa che, tra l’altro, praticava prezzi vantaggiosi. E dunque era molto gettonato. Un comportamento che avrebbe indotto in errore chi doveva rilasciare il green pass a seguito del tampone antigenico. Insomma, secondo gli investigatori, attraverso attestazioni di comodo rispetto alla gestione dei tamponi si rilasciavano certificazioni ’verdi’ non ottenute secondo le le corrette procedure regionali. Le persone coinvolte,, generalmente non vaccinate, per tale ragione doveva effettuare il test ogni 48 ore, ad esempio, per ottenere il green pass necessario per lavorare.

La.Valde.