Negli ultimi decenni le relazioni sono cambiate Si può giocare senza bisogno di stare vicini

Oggi per giocare non c’è più bisogno di un contatto fisico o di confrontarsi faccia a faccia, ma si può fare stando tutto il giorno in casa, seduti sul divano. Per conoscere gli effetti di questa nuova modalità relazionale abbiamo intervistato la psicologa Sonia Rosadini.

I videogiochi fanno bene?

"Dipende dal tipo dei videogiochi e dall’uso che se ne fa. Giocare di tanto in tanto non comporta alcun effetto negativo. Giocare in modo costante e ripetitivo, può invece produrre molteplici conseguenze negative per i giovani".

Quali effetti producono?

"Anche in questo caso dipende. I videogames potrebbero avere anche effetti positivi, ad esempio possono migliorare la coordinazione. L’abuso o giochi non appropriati incrementano nei ragazzi l’aggressività e favoriscono l’isolamento".

Possono creare dipendenza?

"Sì, l’Oms ha riconosciuto ’Gaming disorder’ come una patologia mentale che compromette la vita personale".

Qual è la principale differenza tra i giochi online e reali?

"E’ la relazione diretta che si stabilisce tra due persone. I videogiochi possono essere divertenti, ma costituiscono sempre una barriera rispetto ad un coinvolgimento diretto con un’altra persona".