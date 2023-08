’Navigando verso il sole’ Ross porta il disco in tour

SIENA

Si intitola ’Navigando verso il sole’ ed è il nuovo album di Ross. Il cantautore senese (all’anagrafe Rosario Aloisio) esce proprio in questi giorni con un nuovo lavoro, composto da dieci brani, e si prepara a portarlo dal vivo in un tour che culminerà il primo ottobre a Siena, in Fortezza, con una data speciale intitolata ‘Ross and Friends’. Intanto, il disco che adesso è disponibile in cd è stato annunciato dal singolo ‘Ogni tanto’, con un video che ha già fatto il pieno di visualizzazioni su You Tube.

"Racconto l’amore – dice il cantautore – con le sue dinamiche e i suoi meccanismi. Il singolo ‘Ogni tanto’ parla un po’ del fatto che nella vita è normale affrontare qualche temporale". Dieci canzoni, un album, un cd. Una scelta artistica che non si lascia condizionare dalla direzione assunta dal mercato, che chiede solo singoli da lanciare in streaming.

"Mi piace l’idea dell’album e del singolo che lo anticipa – racconta il cantautore – e quindi mi piace continuare a fare i cd. Però è chiaro che il tutto sarà presente anche sulle piattaforme di streaming come vuole il mercato di oggi". All’interno del cd ci sarà anche un QR code, proprio per scaricarne la versione digitale. "Io sono legato al vecchio stile – confessa Ross – anche perché il cd è un oggetto che puoi portare con te, e chi ti ascolta può comprarlo, per esempio, al concerto. Ma poi devi affrontare il fatto che i negozi di dischi non esistono più. E anche in studio di registrazione l’orecchio è più orientato all’ascolto su un telefono che non a quello su un impianto vecchia maniera".

L’album è stato registrato al Virus Studio di Siena, prodotto da Ross con Alessandro Guasconi e Davide Pepi, che ha curato anche gli arrangiamenti. Suonano Marco Pisaneschi alla batteria, Foggy Biliotti al basso e Gionatan Caradonna alle tastiere. Gli stessi musicisti che accompagneranno Ross nel prossimo tour che partirà sabato 12 agosto da Punta Ala e dopo aver toccato una serie di città, tra cui Grosseto e Pistoia, l’1 ottobre arriverà a Siena con una serata speciale. "Finiremo il tutto all’anfiteatro della Fortezza – annuncia Ross – con una data speciale in cui ci saranno un po’ di ospiti che si esibiranno con me".

Riccardo Bruni