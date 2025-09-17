Natura, arte e spiritualità. Adesso Poggibonsi punta sul turismo lento

Itinerari a Poggibonsi tra natura, cultura e spiritualità. La città onora l’anno giubilare investendo sul turismo lento. E così domenica prossima è in programma ’Cammino lungo la strada delle due Abbazie’, con i partecipanti che si cimenteranno in un itinerario in diverse tappe fra i luoghi di maggiore interesse: la tomba villanoviana di Vada, San Lorenzo in Pian de’ Campi, la Rocchetta, il convento di San Lucchese, la Basilica di San Lucchese, il Castello di Badia - Abbazia di San Michele Arcangelo a Marturi. Un evento che segue ’Camminando fra una Villa e un Eremo’, che ha avuto per teatro Staggia Senese, sempre nel quadro dello stesso progetto a cura del Comune – assessorato al Turismo, in collaborazione con la Pro Loco, con il Laboratorio Francesco Costantino Marmocchi e con l’associazione Bellavista Escursioni. "Un cammino che coincide, non a caso, con la Giornata internazionale della Pace – spiega l’assessora al Turismo, Lisa Valiani – che vogliamo omaggiare anche con questa iniziativa su quattro diversi itinerari giubilari. Grazie alle associazioni che sono al nostro fianco in questa circostanza con un contributo rilevante di idee, competenze e disponibilità". La durata prevista del cammino è 2 ore e 15 minuti, mentre la giornata complessiva dell’evento, gratuito, è articolata nell’arco di sette ore (comprese le soste per le visite e il pranzo al sacco). La lunghezza è di 7,5 km ed è di facile percorrenza. Dislivello totale, 140 metri. Punto di ritrovo: a Poggibonsi al parcheggio Virtus in via dei Cipressi. Orario di partenza 9,30. Orario di arrivo previsto: le 16,30, sempre presso il parcheggio Virtus. È consigliato l’uso di scarpe con suola tassellata per un tour che vedrà la presenza delle guide di Bellavista Escursioni, dei componenti della Pro Loco e del Laboratorio Francesco Costantino Marmocchi. Il percorso giubilare a Poggibonsi proseguirà poi con ’Camminando fra due canoniche, un castello e una magione’ e "Itinerario lungo la Via Francigena’. Conclude Valiani: "Ogni itinerario è accompagnato da una mappa e tutto confluirà in un cofanetto che, insieme a una brochure, presenteremo a dicembre. Un modo per promuovere il turismo lento attraverso una proposta specifica per il territorio, in grado di valorizzare le nostre eccellenze". Paolo Bartalini