Nasce WeCult Ora per i giovani la cultura diventa a portata di clic

È online un nuovo punto di riferimento per i giovani che vivono a Siena. Si chiama WeCult (www.wecult.it) ed è una piattaforma progettata come un servizio ponte fra i giovani e l’offerta culturale cittadina. Informare, connettere e ascoltare sono i tre obiettivi di questa nuova realtà, presentata ieri al Santa Chiara Lab. Mettere in rete operatori culturali, istituzioni, progetti sul territorio di Siena e della Valdelsa, ma anche raccogliere proposte, idee, richieste. C’è dietro una gran voglia di relazioni ‘in presenza’, ma per le quali il digitale serve a connettere, organizzare, mettere in sinergia. "Il progetto nasce per avvicinare i giovani al mondo della cultura rendendoli protagonisti di un’esperienza vitale – spiegano i responsabili – per dare loro voce e offrire anche possibilità di crescita professionale". A promuoverlo sono state cinque realtà che hanno partecipato al programma Reset 2022-2023 della Fondazione Mps: Amat, Accademia dei Fisiocritici, Culture Attive, Associazione teatrale Il Grappolo, Unione Corale Senese Ettore Bastianini. "L’iniziativa – ha spiegato il presidente di Fondazione Mps, Carlo Rossi – rientra nelle attività a sostegno degli operatori della cultura. E’ un’iniziativa di successo perché ha coinvolto tanti giovani e anche molti soggetti del territorio, a quali era rivolto il bando. Da questo lavoro stanno nascendo altre iniziative". Nel pomeriggio sono poi intervenuti Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena; Chiara Mocenni, delegata alla Terza Missione (Public Engagement); Susanna Bruni, responsabile Coordinamento comunicazione e relazioni esterne dell’Università per Stranieri; Matteo Ceccherini, presidente di Mixed Media, associazione che in Valdelsa promuove l’arte urbana; Francesca Carriero, presidente di uRadio; Enrico Tongiani, vicepresidente di Edera Rivista, un mensile di cultura e attualità.

Riccardo Bruni