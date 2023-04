Nasce polo sanitario di 400 metri quadri

Deciso passo avanti per la qualità della vita per gli abitanti di gran parte del Chianti Senese: oggi pomeriggio alle 16,45 si inaugura il nuovo distretto sanitario di Radda, alla presenza delle autorità comunali e di Federfarma. Atteso anche il governatore della Toscana, Eugenio Giani. Il distretto è esattamente dove si trovava la sede della Misericordia, appena fuori Porta Valdarnese, ma è di fatto raddoppiato: più ambulatori, più ampio spazio per la farmacia come sottolineato ieri dal presidente di Federfarma Marco Venturi,

Nuova sede della Misericordia e presidio per l’emergenza 118 valido per tutto questo scorcio di Chianti. Opera di cui si parlava da tempo. Adesso ci siamo, come detto anche dal responsabile della Protezione Civile Carlo Gagliardi, ed è un gran bel traguardo.