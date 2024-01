Nasce l’Osservatorio delle politiche abitative

Su proposta dell’assessore alle politiche della casa del Comune, Micaela Papi, la giunta ha approvato il protocollo d’intesa per la costituzione dell’Osservatorio territoriale del mercato pubblico e privato delle locazioni e delle politiche abitative.

"Tramite la costituzione di questo osservatorio – spiega l’assessore Papi – il territorio potrà dotarsi di uno strumento utile a contrastare il presente disagio abitativo. Dai dati in nostro possesso emergono criticità relative ai costi e agli alloggi per studenti. Resta forte la così detta ‘tensione abitativa’: nel 2022, per fare soltanto un esempio, c’è stata una diminuzione dei provvedimenti di sfratto, che sono stati 140 in totale, ma un aumento esorbitante delle richieste di sfratto, con un volume arrivato a più 148 per cento rispetto all’anno precedente. Su questo e su tanti altri aspetti sarà possibile lavorare da subito con questo strumento".

In particolare l’Osservatorio, come si legge nel protocollo, sarà propedeutico all’attivazione di forme di collaborazione tra le parti aderenti, finalizzate a definire periodiche attività di analisi del fenomeno del disagio abitativo e delle complessità e criticità connesse al sistema casa nel territorio del Comune e aree limitrofe. Inoltre, sarà possibile definire strategie di intervento volte a mitigare il fenomeno del disagio abitativo, anche attraverso l’individuazione di misure e strumenti di contribuzione e altre forme di sostegno messe in campo da attori pubblici e privati.

Hanno trasmesso l’adesione all’Osservatorio Sicet, Sunia, Uniat, Uppi, Asppi, i Comuni di Asciano, Monteroni d’Arbia e Sovicille, Camera di Commercio, Azienda per il diritto allo studio universitario, Cgil, Ance, Api, Cna, Confartigianato, Cravos, Fiaip e Fimaa. Il tavolo è aperto a successive adesioni.