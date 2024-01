Nasce l’associazione. Gota Cotta

Nasce l’associazione della Gota Cotta di Colle. La costituzione dell’associazione fa seguito al successo ottenuto dal progetto di riscoperta e valorizzazione di questo prodotto, iniziato a ottobre 2022 per iniziativa dell’amministrazione comunale e di pro loco, in collaborazione con i macellai produttori. In seguito, grazie all’adesione dell’associazione equilibrio e di tanti ristoratori della città, tra cui molte eccellenze, il progetto ha dato vita alla prima edizione del Festival "Bada che Gota" che si è svolto a novembre 2023 nel Castello di Colle e ha registrato un grande successo di pubblico. La Gota Cotta di Colle è un prodotto tradizionale, ed esclusivo, della macelleria colligiana, che i cittadini e i ristoratori del territorio stanno riscoprendo e rivisitando. In origine ricavata dal guanciale (gota’ in toscano), e in seguito anche dalla pancetta.