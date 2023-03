Nasce la Comunità di pratica infermieristica

Una comunità di pratica infermieristica per costruire una rete professionale attraverso la condivisione di idee, progetti e criticità tramite una piattaforma ad hoc. È quella nata dalla convenzione siglata ufficialmente due giorni fa tra Asl Sud Est e Università degli Studi di Siena. Si tratta della prima esperienza in Italia ed è dedicata alle figure dell’infermiera e dell’infermiere che svolgono un ruolo centrale e allo stesso tempo trasversale nell’assistenza. La convenzione è stata firmata in occasione dell’evento intermedio dedicato al progetto ’Ipazia Ccm 2021 - Strategie di prevenzione della violenza sulle donne e sui minori’. Capofila è la Asl Sud Est insieme a partner da tutta Italia: Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, Fondazione Irccs Cà Granda ospedale maggiore policlinico di Milano e Aziende sanitarie locali del Friuli Occidentale, dell’Umbria 1, di Lecce e di Matera.

L’incontro ha avuto luogo nell’aula Magna dell’università di Siena. Spiega il rettore Roberto Di Pietra: "Il progetto Ipazia costituisce un’ulteriore conferma dell’impegno che l’Università di Siena ha assunto sui temi della prevenzione della violenza sulle donne e sui minori. La prevenzione passa per un cambiamento che è di tipo culturale. In questo senso il nostro Ateneo ha avviato nel 2022 un Master sul Codice Rosa allo scopo di offrire importanti approfondimenti per conoscere e intervenire sul fenomeno della violenza sulle donne e i minori proprio a partire dall’esperienza del Codice Rosa. Siamo orgogliosi di potere vantare questo percorso formativo all’interno della nostra offerta". Il contrasto alla violenza su donne e minori è una battaglia che è ben presente nell’agenda della Regione – commenta il presidente della Toscana, Eugenio Giani - le violenze da un lato vanno prevenute, dall’altro è importantissimo poter disporre di una rete e di professionisti che aiutino le vittime di abusi e che contemporaneamente consenta di intervenire sugli autori delle violenza".