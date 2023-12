Nasce la ’Casa delle opportunità’ per le sei associazioni della disabilità

La co-progettazione come esperienza, tra valutazioni e prospettive, al centro del seminario tecnico del progetto Si-SienaSociale del Comune di Siena, nel corso del quale è stata inaugurata la ’Casa delle opportunità’. Il progetto è frutto della collaborazione tra enti, associazionismo, volontariato e Contrade, con il supporto dell’assessorato ai servizi sociali del Comune e ruota attorno a minori, anziani e disabilità. La Casa delle Opportunità, in un immobile di proprietà di Asp Città di Siena, è il nuovo spazio a disposizione della comunità, nato in collaborazione con la Società della Salute Senese e la Fondazione Mps. Il nuovo spazio fa parte del circuito sociale curato dalle sei organizzazioni della disabilità (Autismo Siena Piccolo Principe, A.Se.Do, Le Bollicine, Sesto Senso, Cooperativa Sociale Valle del Sole e Uici Siena): molte le attività organizzate con la contrada del Nicchio, tra le quali l’affiancamento dei giovani con disabilità alle attività di cucina, la loro presenza all’interno dei laboratori di ceramica della Contrada e l’organizzazione di attività di socializzazione. "Il lavoro della co-progettazione proseguirà anche nel 2024", ha annunciato l’assessore ai servizi sociali Micaela Papi.