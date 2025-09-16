Nasce il progetto culturale "Viva Bastianini"

Un grande omaggio al baritono senese Ettore Bastianini. È quanto la città si prepara a rendere, con la nascita del Viva Bastianini! Festival, il nuovo progetto culturale promosso dal Comune e dai Teatri di Siena, con Amat (Accademia musica arte teatro) e con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione. L’attività è svolta in collaborazione con l’Unione corale senese "Ettore Bastianini", la Contrada della Pantera e con la consulenza del nuovo comitato "Viva Bastianini!". Molti cittadini si sono mobilitati: oltre a Francesca Lazzeroni di Amat, Andrea Tiribocchi, Klara Mitsova, Marcello Vanni, Luisella Franchini, Valerio Lopane. Il 24 la messa alle 18 nella Chiesa del Carmine. Poi il recital verdiano "Buon compleanno, Ettore!" al Teatro dei Rozzi (21.15, ingresso libero), con il baritono Valentino Salvini e il pianista Cristiano Paluan. Martedì 30 alle 21.15 "L’Ultimo Canto", atto unico di Chiara Alivernini e Swan Bergman, scritto con la consulenza storica di Luisella Franchini. In scena Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena, che ne firma anche la regia, con la consulenza di Marcello Vanni. Con Bocciarelli ci saranno Olimpia Marmoross, il baritono Claudio Mugnaini e il pianista Guglielmo Pianigiani. Evento conclusivo, il 26 ottobre alle 17.30, il concerto "O dolcezze, o memorie" nella Chiesa del Carmine, con l’Unione corale senese "Ettore Bastianini" e la Corale "Marietta Piccolomini", il soprano Nila Masala, il baritono Massimo Modoni e, al pianoforte, Guglielmo Pianigiani, con la direzione Francesca Lazzeroni.