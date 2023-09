Nasce il polo culturale. La città decide il nome

Sarà la sala dei colligiani. Non solo la prima visione sarà un insieme di riprese della trasformazione di Colle nel tempo, ma il nome della sala sarà scelto dai cittadini. Per l’inaugurazione, ovvero, il 21 settembre la nuova sala ospiterà una proiezione molto speciale: la sonorizzazione live con musica elettronica di filmati amatoriali colligiani che raccontano, attraverso sguardi inediti e originali, la vita della città negli ultimi 70 anni. Lo ha annunciato Francesco Corsi della cooperativa Kiné: "Con l’inaugurazione della nuova sala al Teatro del Popolo – afferma – ricomincerà anche la rassegna cinematografica ‘Giovedì da Leoni’, che spazierà tra cult del cinema, film d’autore, documentari pluripremiati e nuovi talenti, per un viaggio inaspettato e coinvolgente nel mondo del cinema di oggi e del passato". Certamente la vocazione principale della sala più grande sarà quella del teatro, ma per film, prevedendo la vendita di molti biglietti, sarà utilizzata la maggiore. La nuova sala sarà dedicata anche a svariate iniziative, con l’obiettivo di farla diventare ‘la saletta cinematografica dei colligiani’. "Il 28 settembre, il 5 e il 12 ottobre, alle 19, prima della proiezione – conclude Corsi – si terrà un percorso partecipativo che invita i cittadini a immaginare nuovi orizzonti di utilizzo della sala, stimolando una visione del cinema come spazio collettivo e della città". Una programmazione, quindi, nuova, brillante e grazie alla seconda sala sarà possibile avere film in anteprima, ma anche creare eventi, momenti culturali e rassegne. Un tassello molto importante che aumenta il valore culturale della città di Colle, trasformandola in un polo culturale a 360 gradi.

Lodovico Andreucci