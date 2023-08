Nasce all’Università la ’Classe Confucio’ Accordo con l’ateneo cinese di Wenzhou

Si rafforza l’intensa attività di scambio fra l’Università degli studi di Siena e l’Università cinese di Wenzhou. È stata in visita a Siena, al rettorato, la delegazione dell’ateneo cinese che da molti anni intrattiene relazioni con l’Università di Siena. Della delegazione hanno fatto parte figure apicali dell’ateneo di Wenzhou, che negli anni hanno contribuito a rafforzare il rapporto e le sinergie tra i due atenei. Erano presenti: Zhang Jian, presidente dell’organo dirigenziale politico della Wenzhou University; Huang Wenhao, direttore dell’ufficio relazioni internazionali; Xia Chunyu, direttore del dipartimento di sviluppo e pianificazione; Bao Hanli, preside dell’Overseas Chinese College; Wu Mingge, professore della facoltà di Ingegneria meccanica ed elettronica. Erano presenti il rettore Roberto Di Pietra, la professoressa Silvia Calamai presidente del corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa, la professoressa Maria Omodeo, docente di Letteratura e cultura cinese e il dottor Marco Marigo, responsabile del Crid. Il supporto dell’Università di Wenzhou ha portato alla creazione di una Classe Confucio, attiva a partire dal prossimo anno accademico ad Arezzo.