Muzzi "Qualità elevata Si deve migliorare ancora"

"Tantissima gente venerdì sera ad attendere l’esito del Masgalano fuori dal Comune. Mi fa piacere, conferma l’attaccamento dei contradaioli, però bisogna sempre cercare di non alimentare il ’fuoco’ che c’è. E’ una manifestazione, un Masgalano", invita il presidente della Commissione Emiliano Muzzi. Una riunione terminata poco prima di mezzanotte che ha decretato il successo di Salicotto. Non c’è ancora l’ufficialità da parte del Comune ma alle spalle della Torre si sono piazzate la Civetta e poi la Chiocciola. Lunedì verranno diffusi tutti i punteggi.

"Curiosità che hanno inciso sulla valutazione? C’è stato l’intoppo a luglio del soprallasso della Tartuca che rimase un po’ in ginocchio e poi venne portato via, anche se prima la penalità era maggiore rispetto ad ora. Tutti i barberi hanno invece concluso la passeggiata storica", spiega Muzzi. Che poi osserva: "Sicuramente in linea generale c’è un comportamento di maggiore attenzione ad ogni aspetto da parte della comparsa ma occorre migliorare ancora per quanto attiene alla qualità. Si vince con la perfezione, anche nei dettagli. Aggiungo che bisogna continuare a lavorare per cercare di trovare e perseguire sempre l’obiettività. Come presidente della Commissione Masgalano ho costantemente chiesto di togliersi il fazzoletto durante le due passeggiate storiche perché chiamati dal Comune a fare bene per la Festa e per tutte le 17 Contrade".

A fissare la data per la consegna dell’opera realizzata da "Il Galeone" sarà il Comune. Probabile sia il 16 o il 17 settembre, poiché dopo ci saranno i festeggiamenti della Selva e i primi di ottobre quelli dell’Oca.